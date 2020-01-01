نجوى كرم تشعل تويتر بالخدمة الصوتية

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ابتكرت المطربة اللبنانية طريقة جديدة في التواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسجلت نجوى كرم مجموعة من الجمل بصوتها ونشرتها على "تويتر"، معلقة عليها: "لأني اشتقت لكم على بالك أحكي لكم"، وقامت بعمل هاشتاج #نجوى_كرم_بالصوت، وبدأت تسجل الجمل التي يطلبها منها جمهورها ومحبيها فسجلت جملة لشعب الجزائر وقالت فيها "والله اشتقنا للجزائر".

واستجابت لطلب أحد جمهورها وقامت بتسجيل جملة "happy birthday g" له بصوتها، وغيرها من الجمل بناءً على طلب جمهورها الذي تفاعل بشكل كبير مع هذه الوسيلة الجديدة للتواصل، وأكدوا أنها صاحبة "براءة اختراعها".

وتعيش نجوى كرم أسعد لحظات حياتها بعد أن تخطت أغنيتها "ملعون أبو العشق" الـ120 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وعبرت عن سعادتها بهذا النجاح الكبير.