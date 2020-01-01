أجاب السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، على سؤال مفاده أيهما أخطر على المنطقة العربية التدخل التركي أم الإيراني؟، قائلًا: «الاثنين أسوأ من بعض».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ابن مصر»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن «التدخلين يتبنون تكوين مليشيات وتركيبات شبه عسكرية والصرف عليها، واستخدامها في إذكاء الصراع، أو تدريبها وتسليحها بالشكل الذي تستمر فيه لزعزعة الأمن والاستقرار».

ووصف السياسة التي تنتهجها إيران وتركيا في المنطقة بـ«سياسة واحدة بها نهش في الجسد العربي»، قائلًا إن «الضيق العربي سيترجم إلى أفعال ضد هذه السلوكيات من هاتين الدولتين».

وعن المفاوض الإثيوبي، أشار أمين عام مساعد الدول العربية إلى أن المفاوض يجب أن يكون لديه تمسك بموافقه، موضحًا أن «الإثيوبيين مفاوضون جيدون ومتمرسون ولديهم القدرة على خوض جولات تفاوض عديدة».

وذكر أن الجانب المصري والسوداني يجب أن يكون لديهما أطقم تفاوض بنفس القدر من المهنية والحرفية والتمسك بالمواقف المبدئية، منوهًا أن «التركيبة الإثيوبية بها أمور معقدة للغاية».

واستطرد: «إثيوبيا ليست شعبًا واحدًا متجانسًا، وكانوا يطلقون عليها متحف الشعوب؛ لأن بها ما يقرب من 90 قومية، التركيبة الإثيوبية ليست سهلة ولكن لمن يفهمها ويتعامل معها قد يصل إلى تفاهمات»، مشيرًا إلى أن «التفاوض على مسائل النيل تخضع لاعتبارات أخرى».

