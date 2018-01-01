تتعرض المناطق الجمالية الطبيعية في المملكة المتحدة للخطر، من خلال زيادة أعداد المعسكرات البرية غير المسئولة أو الحرة، التي تترك وراءها أكوام من حرائق القمامة، مع تزايد المخاوف من أن المشكلة قد تنتشر مع كثرة المخيمات التقليدية خلال الصيف.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الصندوق الوطني، الذي يدير أكثر من 780 ميلًا من الساحل و250 ألف هكتار من الأراضي المفتوحة في المملكة المتحدة بشكل أساسي، أنه شهد زيادة كبيرة فيما أطلق عليه اسم "معسكر الذباب"، حيث تركت كميات كبيرة من القمامة وأحيانًا الخيام بسبب المعسكرات غير القانونية.

قال بن مكارثي، رئيس الحفاظ على الطبيعة وترميمها في الصندوق الاستئماني الوطني: "هذا لا يسبب لنا فقط مشاكل في استنفاد الوقت الثمين خلال مسح المواقع بسبب ترك الحطام والقمامة الذي قد يسبب مشاكل للحياة البرية مثل إصابة الحيوانات".

وقالت جمعية المحافظة على البيئة، إن بعض المخيمين كانوا يشعلون الحرائق على الرغم من أن الأرض كانت جافة للغاية، وذلك يعني أن الحرائق يمكنها الخروج بسهولة عن نطاق السيطرة؛ ما يمثل تأثيرا كبيرا على الحياة البرية والمناظر الطبيعية.

وأضاف مكارثي أنه يتعين على المجالس أن تتعامل مع المستويات المتزايدة من المعسكرات البرية غير المسئولة.

وحذر روب نولان، عضو مجلس وزراء البيئة في مجلس كورنوال، من أن السكان المحليين سئموا من المخيمين عديمي الخبرة الذين يحضرون دون حجوزات ويقيمون طوال الليل في أماكن غير مناسبة، وفي بعض الحالات يتركون وراءهم أكواما من القمامة، ودفن البراز البشري على الشواطئ.

وأوضح نولان أن هذا العام، بعض المعسكرات لا تفتح، والبعض الآخر يقلل من قدرتها بنسبة 50% بسبب كورونا، لذلك هناك أشخاص يصلون ويجدون أنه ليس لديهم مكان للبقاء فيه، وهم فقط يخيمون بأي طريقة بدائية، وهم غير مجهزين لذلك، مشيرا إلى أن هذا قد يزداد سوءًا خلال فصل الصيف مع امتلاء المعسكرات

يحرص كل من الصندوق الوطني ومجلس كورنوال على التمييز بين المخيمين السريين الذين يتأخرون في الأماكن النائية ويذهبون مبكرًا دون ترك أي أثر لوجودهم، بالإضافة لمجموعات أكبر تخيم في أماكن غير مناسبة وتترك وراءها القمامة، بما يسبب إزعاجا عاما خلال فصل الصيف.

ومن جانبها، قالت جينيفر واتسون، حارسة الغابات بإنجلترا، التي شاركت في عملية التطهير: "لقد كانت مثل القنبلة، كانت هناك 8 خيام و16 كرسيًا و8 أكياس نوم، ولحاف، ووسائد، وكمية ضخمة من حاويات المشروبات الكحولية".

وأضافت واتسون: "كنا سعداء للغاية عندما كان الأشخاص الذين يأتون إلى المخيم يظهرون بشكل صحيح، ولم يتركوا أي أثر، لكننا نرى الآن زيادة في المخيمين الذين لا يعرفون كيف يحترمون حياة الريف".