«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اهتمامها بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس "كورونا"، ودعت الأطراف الدولية المعنية، لاسيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لهم، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

وحذرت المنظمة - في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم - من استمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.