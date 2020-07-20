 «التعاون الإسلامي» تدعو إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:07 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:07 م

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اهتمامها بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس "كورونا"، ودعت الأطراف الدولية المعنية، لاسيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لهم، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

 

وحذرت المنظمة - في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم - من استمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، بما فيه الحق في العلاج، وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

 


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