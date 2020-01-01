أحمد فهمي وصلاح عبدالله يشاركان في هاشتاج كلنا الجيش المصري

شارك الفنانين أحمد فهمي وصلاح عبدالله، في هاشتاج "كلنا الجيش المصري"، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فور أن وافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج البلاد.

وكتب الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كل الدعم والثقة في خير أجناد الأرض، رجال القوات المسلحة المصرية، تحيا مصر".

يذكر أن البرلمان المصري عقد جلسة تاريخية اليوم لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد نظرا للتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصرى.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، وقادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.