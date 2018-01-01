انتظام امتحانات شهادة دبلومات مدارس الصم وضعاف السمع في الوادي الجديد

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد صلاح ميرغني على انتظام امتحانات شهادة دبلومات مدارس الصم وضعاف السمع وسط إتباع كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار ميرغني - في تصريح اليوم الاثنين- إلى أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع أدوا اليوم امتحان اللغة الانجليزية لمدة ساعتين وسط إجراءات إحترازية مشددة.



وقال إن الطلاب تسلموا الورقة الإمتحانية الخاصة بمادة التربية الدينية ، وسيتم الإجابة عليها بالمنزل في ظل أنها من المواد التي لاتضاف للمجموع، وإنه تم تخصيص لجنتين أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية؛ تيسيرا على الطلاب المتقدمين للإمتحانات وحرصاً على مصلحتهم مع إتباع الإجراءات الاحترازية المشددة والوقائية، جراء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ومواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".



وأضاف أنه يتم الاطمئنان على توزيع كافة المهمات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والمرور على بوابات التعقيم وتوفير الكمامات والكحول لجميع الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات مع التأكيد على تطهير وتعقيم مقار اللجان بصفة دائمة قبل وبعد الامتحان وضرورة توفير الجو الآمن للطلاب والهدوء والمناخ المناسب حتى يتيسر لهم أداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.



وأشار إلى متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لأعمال الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية، وحل أية عقبات على الفور.