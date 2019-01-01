عبد العال: جلسة البرلمان اليوم تستلزم موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء على الموضوعات المطروحة

البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على «شركات قطاع الأعمال العام».. وتوفيق: بيع الشركات من خلال «مزاد» للحصول على أعلى سعر



قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إن المجلس سيعقد اليوم الإثنين جلسة مهمة تستلزم موافقة أغلبية ثلثى أعضاء البرلمان على الموضوعات المطروحة.



وأضاف عبدالعال ــ خلال الجلسة العامة للمجلس أمس: «اليوم لدينا موضوعات مهمة تشمل مد حالة الطوارئ، والتصويت النهائى على بعض القوانين المكملة للدستور، وبعضها له أثر رجعى ويحتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء».



وطالب رئيس مجلس النواب الأعضاء بضرورة حضور الجلسة العامة اليوم للانتهاء من التصويت على الموضوعات التى سينظرها المجلس.



وانتهى المجلس، أمس، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 وذلك بعد إعادة المداولة على عدد من المواد، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الذى أكد أن أى بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال «مزاد» للحصول على أعلى سعر ممكن.



وشهدت الجلسة العامة جدلا كبيرا حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.



وعقب رئيس مجلس النواب، بأن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها، قائلا: «الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أرسلت لنا رسالة بأن أى دولة فى الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، الصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج».



وتابع عبدالعال: «مجلس النواب أكثر من يدافع عن حقوق العمال، ولا أريد أن يوجه النقاش وكأن مجلس النواب ضد العمال أو يجور على حقوقهم ويحاربهم، فهذا غير صحيح، أو أن المجلس يستهدف تصفية شركات قطاع الأعمال، المجلس يطالب دائما بالحفاظ على حقوق العمال، ومشروع القانون يستهدف تطوير الشركات والقضاء على خسائرها»، وذلك تعقيبا على انتقاد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، خاصة فيما يتعلق بتمثيل العمال فى مجالس الإدارة.



وجاء قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 بهدف تحرير القطاع العام ومعالجة المشكلات التى واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانونى لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.



كان رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.



وفى سياق متصل، أبدى عبدالعال حالة من التعاطف مع النواب المصابين بفيروس كورونا، معبرا عن أمنياته بالشفاء العاجل السريع لهم، حيث ورد ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتى قال فيها: أتمنى الشفاء لجميع النواب الذين أصيبوا بوعكة صحية، جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ19»، مؤكدا حرصه على الاطمئنان على صحتهم جميعا.



ومازح عبدالعال النائب أحمد فؤاد أباظة، بعد أول حضور له بالبرلمان بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلا: «بعض الزملاء أصيبوا بوعكة صحية، وكلما تواصلت اتصلت على النائب أحمد أباظة لكن بسمع فى الكول تون مطرب محدش بيسمعه من فترة».