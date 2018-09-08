 موسكو: عودة 77 لاجئا سوريا من لبنان إلى وطنهم خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: عودة 77 لاجئا سوريا من لبنان إلى وطنهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 11:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 11:19 ص

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن 77 لاجئا (منهم 23 امرأة و39 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) الحدوديين.

 

وأضاف - في بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين - أنه لم يتم تسجيل أية عودة للاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

 

على جانب آخر، أشار المركز إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير بعض الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة.

 


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