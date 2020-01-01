مسؤول بالجيش الوطني الليبي: الرتل العسكري لحكومة الوفاق كان يبعد 140 كم عن سرت

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن الرتل العسكري الذي حركته حكومة الوفاق، أمس السبت، نحو مدينة سرت كان يبعد 140 كم عن المدينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «إعلان سرت الجفرة خط أحمر ليس للأهمية الاقتصادية فقط»، موضحًا أنها تحوي قاعدتين عسكريتين كبيرتين.

ونوه أن تنظيم جماعة الإخوان يريد أن يسيطر على القاعدتين، متابعًا: «كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس مسألة كلام أو مجرد إبداء عواطف بل هو مسألة هامة جدًا، لأنه على مسافة لا تبعد كثيرًا عن مصر».

وأكد أن القوات التركية وقوات حكومة الوفاق لن تتقدم باتجاه الجبهة لسرت، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي سيتعامل بقوة لو تخطت القوات محيط مدينة سرت.

وأشار إلى أن المنطقة مرصودة بالكامل على مستوى الأرض والبحر والجو، مضيفًا: «التعامل معها يكون بشكل مباشر وبشكل أكيد، وقواتنا جاهزة للدفاع، كما أن تركيا لا تملك حاملات طائرات التي تجعلها قوى ضاربة في المنطقة».

وحركت حكومة الوفاق الليبي مقاتلين، أمس السبت، باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد، وذلك نقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق، إن رتلًا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.