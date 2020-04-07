أمين النواب: لم يعترض أي عضو على الموافقة بإرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية للخارج

وصف المستشار محمد فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، جلسة البرلمان اليوم، التي وافق فيها المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، بـ«التاريخية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه عندما طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقين على قرار المجلس بشأن إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة وقف الجميع، مشيرًا إلى أنه لم يقف أحد الأعضاء اعتراضًا.

وتابع: «جلسة اليوم كانت جلسة مطولة مفعمة بكثير من الوطنية والصدق والحماس من النواب»، مشيرًا إلى حضور 510 نواب للجلسة.

ووافق مجلس النواب بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.