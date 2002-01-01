محكمة إندونيسية تقضي بسجن زعيم جماعة مسلحة مرتبطة بتفجيرات بالي

أصدرت محكمة إندونيسية اليوم الاثنين، حكما بحق زعيم جماعة مسلحة اتهمت بالوقوف وراء تفجيرات بالي عام 2002 بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهم إرهاب تتعلق بجهوده لإعادة بناء التنظيم المحظور.

وخلصت المحكمة إلى أن بارا ويجايانتو (55 عاما)، سعى إلى إعادة هيكلة الجماعة الإسلامية بعد أن تولى قيادة التنظيم، وذلك بعد صدور حكم قضائي في عام 2007 أعلن أن التنظيم غير قانوني.

وقال قضاة محكمة جاكرتا الشرقية الجزئية إن المدان أرسل أيضا أعضاء إلى سوريا للانضمام إلى قوات المعارضة والحصول على الأسلحة.

وذكر كبير القضاة أليكس آدم فيصل عند إعلان الحكم: "على الرغم من غياب العنف، قام المتهم باستعدادات لإقامة دولة إسلامية في إندونيسيا".

ونفى بارا ارتكاب أي جريمة.

وتم اتهام الجماعة الإسلامية، التي كانت في السابق فرعا لتنظيم القاعدة في جنوب شرق آسيا، بارتكاب سلسلة من الهجمات القاتلة في إندونيسيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتشمل هذه الهجمات التفجيرات المنسقة عشية عيد الميلاد عام 2000 التي أسفرت عن مقتل 18 شخصا، وتفجيرات بالي عام 2002، التي قتل فيها 202 شخص.

وقالت الشرطة إن بارا كان على قائمة المطلوبين في إندونيسيا منذ عام 2003 عندما اعتقل العام الماضي.

وأضافت الشرطة إن بارا تلقى تدريبا عسكريا في جنوب الفلبين عام 2000 .