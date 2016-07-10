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إصابة 9 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية
خميس البرعى
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:27 ص

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الزراعي، أمام مدخل قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية البيضا بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار المركزي ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وهم كل من: "حامد رمضان حامد، 33 عامًا، محمد غالب عبده، 40 عامًا، أحمد باسم فتح الله، 19 عامًا، حسام حسن عبد المنعم، 24 عامًا، إسلام محمود محمد على، 22 عامًا، زياد عبد الباسط أحمد، 23 عامًا، مديحة عبد السميع محمود، 44 عامًا، عبده زكريا عبده، 45 عامًا، أحمد مصطفى كامل، 23 عامًا"، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

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