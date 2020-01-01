العشري يستدعي الجمل بعد إصابة اموتو

قرر طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، ضم محمد الجمل مهاجم فريق الشباب بالنادى لمعسكر الفريق الذى بدأ عصر اليوم الاثنين بأحد فنادق برج العرب استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام.

وجاء استدعاء العشري للاعب الشاب بعد تأكد غياب النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق عن التدريبات لفترة قد تتجاوز ٣ أسابيع لإجراء جراحة الزائدة الدودية بإحدى المستشفيات الخاصة ببورسعيد.

ويعتبر محمد الجمل أحد أبرز عناصر فريق الشباب بالمصري ويشغل اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مركز رأس الحربة وسبق اختياره كأفضل مهاجم فى العديد من الاستفتاءات الدورية التى أجرتها عدد من البرامج الرياضية المهتمة بمتابعة دوريات الشباب والناشئين خاصة بعد نجاحه في إحراز لقب السوبر هاتريك فى مرمى فريق طنطا ببطولة الجمهورية الموسم الماضي كما تم ضمه لتدريبات المصرى عقب استئناف النشاط الرياضى وظهر بمستوى في وبدني طيب ونال إشادة خاصه من طارق العشري .