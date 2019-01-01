هل ارتداء النقاب يقي من الإصابة بفيروس كورونا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا صورة مزدوجة تم نشرها بشكل واسع على موقع فيس بوك، منذ 10 يوليو، تتضمن الاشارة الى مئات الآلاف من الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في 5 دول هي، باكستان وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية والهند، إلى جوار صورة لنساء يرتدين النقاب الإسلامي على وجه الخصوص.

يقول المنشور: "يغطين الوجه طوال حياتهن.. ما زال يتم الإبلاغ عن الإصابات.. فكر في أمريكا فكر!".

وزعم المنشور أن الدول التي تتبع نساؤها ثقافة ارتداء اوشحة الوجه بما فيها النقاب الإسلامي، ليس لديها معدلات عالية من الإصابة بكورونا، وخاصة الدول الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة التي تغطي فيها بعض النساء وجوههن بشكل روتيني، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات بشكل ضخم في أمريكا، لكن ما صحة هذا الادعاء؟

بحسب صحيفة "يو إس تو داي"، فقد تجاوزت حالات الإصابة بكورونا في البلاد ذات ثقافات تغطية الوجه، منذ 19 يوليو الماضي، 263000 حالة في باكستان، ووصلت إلى 273000 في إيران؛ و219000 في تركيا، اما المملكة العربية السعودية فسجلت 250.000، في حين وصلت الأعداد إلى المليون في الهند.

ورغم أن جميع الدول الخمسة المدرجة في هذا المنشور بها عدد كبير من المسلمين، إلا أنهم يختلفون في عادات كثيرة، وعلى وجه الخصوص طريقة ارتداء أوشحة الوجه.

ففي باكستان وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية، تتراوح نسبة المسلمين بين 93 % و 99 % من السكان، فيما تبلغ النسبة في الهند 15% فقط.

ولكن مثل جميع المجتمعات، غالبًا ما تختلف المعتقدات والعادات بين الدول وحتى داخلها، ما يعني أن التأكيد على أن جميع النساء في الدول الخمسة يرتدين أغطية وجه تشبه القناع طوال حياتهن هو أمر غير صحيح.

بالتالي فإن الإدعاء بأن جميع النساء اللائي يرتدين النقاب أو البرقع في باكستان وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية والهند، محميات من الإصابة هو أمر غير صحيح، حيث يصبح من المستحيل استخدام مثل هذا التأكيد للطعن في فعالية أقنعة الوجه في منع الإصابة بكورونا.

الادعاء خاطئ أيضا من جهة أخرى، حيث تم إغفال أن هؤلاء النساء يشكلون نصف السكان فقط في البلاد التي تم ذكرها، وبالتالي يصبح تقييم نسبة الإصابة قائما على بناء خاطيء.

كما أن الامتثال والبحث غير كافي للمقارنة حتى لو كانت جميع النساء في باكستان وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية والهند ترتدين النقاب أو النقاب، لأنه يوجد دليل يحد من انتشار الفيروس التاجي.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كامبريدج وكلية جامعة لندن وغيرها تأثيرا كبيرا، على الحد من الفيروس عندما كان 80% من السكان يرتدون أقنعة باستمرار مقابل تأثير ضئيل، عند ارتدائها بنسبة 50% أو أقل من السكان.

لكن بالإضافة إلى ذلك لا يوجد دليل على أن النقاب أو البرقع فعالين كأقنعة للوجه، حيث توصي إرشادات محددة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في أمريكا بارتداء أقنعة قماشية بشكل مريح على جانبي الوجه، وليس البرقع أو النقاب الضيق بشكل خاص.

في المقابل، هناك أدلة علمية وفيرة على أن أقنعة الوجه القماشية تمنع قطرات السعال التي يمكن أن تحتوي على الفيروس من الانتشار في الهواء وإصابة الآخرين.

ووجدت دراسة من جامعة تكساس "إي أند إم"، في يونيو الماضي، أن أقنعة الوجه منعت 66000 إصابة في مدينة نيويورك في شهر واحد، وأن عدم ارتداء القناع يزيد بشكل كبير من احتمالية إصابة الفرد بالفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب مراعاة المسارات المختلفة لإصابات كورونا في الدول الخمس التي تم ذكرها في الأعلى.

فإيران على سبيل المثال كانت من أوائل الدول التي شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في مارس، فيما سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضا في عدد الحالات اليومية الجديدة منذ أوائل يوليو، وفقا لوكالة "رويترز" في 14 يوليو.

أما في الهند تركزت الحالات في مدن مومباي ودلهي، إلا أن الإصابات بدأت تتزايد في المدن الأصغر.

وعن الآراء حول ارتداء النقاب في بعض البلاد الإسلامية، أفادت دراسة أجريت عام 2014 بواسطة معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيجان في تركيا، أن 2% فقط من المجيبين للدراسة قالوا إن المرأة يجب أن ترتدي الحجاب الذي يغطي الوجه كاملا.

أما في المملكة العربية السعودية، كان هذا الرقم أعلى بكثير، بنسبة 63 %، بينما لا يزال بعيدًا عن الإجماع المجتمعي، وليس إلزاميًا وفقًا لإرشادات السفر للدول الخارجية إلى المملكة.