 بعد إطلاق مسبار الأمل.. محمد بن زايد: اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها - بوابة الشروق
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بعد إطلاق مسبار الأمل.. محمد بن زايد: اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها

نور رشوان
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 10:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 10:53 ص

هنأ ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشعب الإماراتي بنجاح إطلاق «مسبار الأمل».

 

وقال «بن زايد»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاثنين: «بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا، تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ».

 

وأضاف: «اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها، نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية».

 

وانطلق مساء أمس الأحد، «مسبار الأمل» الإماراتي من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، وذلك في أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ.

 

https://twitter.com/MohamedBinZayed/status/1285115461672357888

 


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