المؤسسات الطبية في أمريكا تحذر من التمييز العنصري بين مرضى كورونا

حذر مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية المستشفيات ومؤسسات الخدمات الطبية المختلفة من التمييز بين مرضى فيروس كورونا المستجد على أساس العرق أو الطائفة.

وقال المكتب في بيان، إن عدم التمييز يتضمن التأكد من عدم اضطرار أبناء الأقليات للانتظار الزائد قبل الحصول على الخدمة الصحية أو رفض دخولهم المستشفيات أو حرمانهم من خدمة الرعاية المركزة وفق نفس معايير حصول أبناء الأغلبية عليها.

وأضاف المكتب أن ارتكاب أي من هذه الممارسات سيؤدي إلى حرمان المؤسسة من التمويل الاتحادي الذي تحصل عليه.

وذكر المكتب أن أي مؤسسة تتلقى تمويلا اتحاديا بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة للولايات أو للبلديات وغيرها من مقدمي الرعاية الصحية مطالبة بالالتزام الكامل بالمادة الخامسة من قانون الحقوق المدينة والتي تحظر أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنسية الأصلية.

وقال مكتب الحقوق المدنية إنه على مقدمي خدمات الرعاية الصحية مواصلة اتخاذ الخطوات لخدمة المجتمع ككل مع تقديم الرسالة المناسبة ثقافيا، مضيفا أنه على المنشآت الصحية إعادة تقييم سياساتها حتى تتأكد من أنها لا تستبعد أو تحرم أحد من الحصول على الخدمة بناء على عرقه أو لونه أو جنسيته الأصلية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مكتب الحقوق المدنية اتخذ بالفعل إجراءات ضد ولاية تينسي بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد في أعقاب تلقي العديد من الشكاوى من جماعات الدفاع عن المعاقين على أساس أنه تم تخصيص جزء من موارد الولاية وفق معايير تمييز ضد ذوي الإعاقة.