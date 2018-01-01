 أوصل سلك كهربائي بأصابع قدميها.. مقتل ربة منزل على يد والدها وشقيقها بالجيزة - بوابة الشروق
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أوصل سلك كهربائي بأصابع قدميها.. مقتل ربة منزل على يد والدها وشقيقها بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:15 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:15 م

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالجيزة وضبط الجناة.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال "ربة منزل"- مُقيمة بدائرة المركز- جثة هامدة وبها سحجات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجنى عليها وشقيقها - مُقيمان بذات العنوان.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقررا بوجود خلافات عائلية بينهم، حيث قام الثانى بالاتفاق مع الأول بالتعدى عليها بالضرب وتوصيل سلك كهربائى بأصابع قدميها إلى أن فارقت الحياة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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