مسؤول سابق بالمركزي التركي: لا يوجد هامش لخفض أسعار الفائدة

قال كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي التركي هاكان كارا، إن أسعار الفائدة بالبلاد يجب ألا تنخفض في الوقت الراهن، بعد أن أدت دورة التيسير التي استمرت شهورا إلى دفع تكاليف الاقتراض المعدلة بعد احتساب التضخم إلى ما دون الصفر بشكل كبير.

وكان قد تم عزل كارا، الذي كان ينظر إليه الكثيرون في وقت من الأوقات باعتباره العمود الفقري للبحوث النقدية للبنك المركزي بعد عمله عن كثب مع خمسة محافظين للبنك منذ عام 2003، في أغسطس من العام الماضي، وذلك بعد شهر من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك لعدم قيامه بخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، حذر كارا في مقابلة صحفية من مخاطر من تشكيلة تتألف من أسعار فائدة متدنية وعمليات شراء سندات من قبل البنك المركزي وخطط تحفيز ائتمانية. وقال إنه "يبدو أنه لا يوجد هامش آخر لتيسير نقدي، سواء من منظور التوازن الخارجي أو الداخلي".