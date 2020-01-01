مديرة صندوق النقد: وحدة الصف هي أول خطوات لبنان للخروج من أزمته

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن المباحثات مستمرة بشأن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها لبنان؛ خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على شاشة «العربية الحدث»، مساء الأحد، أن صندوق النقد الدولي انخرط منذ اللحظة الأولى في مباحثات مع الحكومة اللبنانية؛ منذ أن طلبت المساعدة.

وتابعت: «نحن نعرف أن ما يجب فعله صعب وقد رأينا في خطة العمل التي قدمتها الحكومة اللبنانية لنا بها عناصر جيدة ولكننا لم نصل للمرحلة المطلوبة بعد لإبرام اتفاق».

وأوضحت أن الحكومة اللبنانية في حاجة إلى وحدة الهدف؛ حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الصعبة المطلوبة؛ مستكملة: «نحن لم نصل بعد لمرحلة وجود برنامج نأخذه لمجلس إدارة الصندوق».

وأشارت إلى معاناة الاقتصاد اللبناني من مشكلات هيكلية خاصة في قطاع البنوك، مضيفة: «حل الأزمة يبدأ من وحدة الصف اللبناني بما يحقق تشارك المجتمع في أعباء ما يجب عمله».

وأكدت أن الجميع مطالب بتقديم تضحيات من أجل مستقبل لبنان، مشددة على ضرورة تعاون البنك المركزي مع الحكومة والأطراف المعنية؛ من أجل التوصل لبرنامج يمكن لصندوق النقد دعمه.