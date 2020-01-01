مدير صندوق النقد الدولي: مجموعة العشرين لعبت دورا في تجميع الدول لتبادل الخبرات لمواجهة أزمة كورونا

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا جورجييفا، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 4.9% خلال العام الحالي، مشيرة إلي أن اجتماعات مجموعة العشرين لعبت دورا أساسيا في جمع الدول لتبادل الخبرات وحشد الجهود من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الأحد، أنه تم انفاق نحو 11 تريليون دولار حتي لا ينزلق الاقتصاد العالمي، كما ضخت البنوك المركزية كميات هائلة من السيولة حتى نستمر في العمل.



وبحسب جورجييفا، فان أكثر من ٤٠ دولة مُنحت فرصة تعليق سداد فوائد الديون خلال فترة الانخفاض الشديد في الإيرادات الداخلية، مضيفة أن صندوق النقد الدولي قدم خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر نحو 72 مساعدة مالية للإنقاذ من خلال التمويل الطارئ لدول في أشد الحاجه لها.