قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين في الخارج، إن اجتماعها اليوم مع وزير المغتربين اليمني شهد استكمال التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالمصريين في اليمن.

وأضافت «مكرم» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن هناك تعاونًا مستمرًا لحل كل المشاكل والقضايا المثارة بملف المغتربين مع الجانب اليمني، بالتعاون مع وزارت أخرى معنية؛ كوزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

من جانبه قال وزير المغتربين اليمني، علوي بافقيه، إنه ناقش مع الوزيرة العديد من الإجراءات التي تسهل من وجود اليمنيين في مصر من حيث؛ توفير وسائل الراحة وسهولة الإجراءات، متوجهًا بالشكر لـ«مكرم» على الجهود المبذولة.

وتوجه بالشكر لمصر على التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمغتربين اليمن، متابعًا: «تمت مواصلة العديد من النقاط خلال الزيارة الرسمية، ولاقينا ترحيبًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء».

واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، علوي بافقيه وزير المغتربين اليمني؛ لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والمغتربين، وذلك في إطار المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، التي تستهدف مزيدا من التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من الملفات الهامة.