 الدفاع الروسية: الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي للجيش الروسي ليس موجها ضد أي دولة - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي للجيش الروسي ليس موجها ضد أي دولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 6:01 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 6:01 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الاختبار المفاجئ لمدى جاهزية الاستعداد القتالي للقوات الروسية ليس موجهًا ضد دول أخرى.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "يجرى تنفيذ جميع مهام إجراء الاختبار المفاجئ وفقًا للخطة المعتمدة.

وسيتم تحليل نتائج أعمال التشكيلات والوحدات"، مؤكدًا أن الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي للقوات هو تمرين تدريبي وليس موجهًا ضد دول أخرى ولا علاقة بين الإجراءات التي يتم تنفيذها أثناء الاختبار وتفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن اختبارات مدى جاهزية الاستعداد القتالي للقوات الروسية هي فعاليات دورية، وغير مرتبطة بأي شكل بالوضع الحالي على الحدود الأذربيجانية الأرمينية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في وقت سابق - بدء أعمال التأكد من الجهوزية القتالية لقوات الدائرة العسكرية الجنوبية والغربية والقوات المحمولة جوًا ومشاة البحرية الروسية.


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