 لوس أنجلوس على شفا فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي كورونا - بوابة الشروق
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لوس أنجلوس على شفا فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي كورونا

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:43 ص

قال إريك جارسيتي، عمدة لوس أنجلوس إن المدينة تواجه هجمة متجددة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، وربما تكون على شفا قيود جديدة.

وقال جارسيتي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إن إصدار أمر بالبقاء داخل المنازل من بين الخيارات المتاحة.

وذكر أن المستشفيات لا تزال بها أماكن ، وتجري المدينة اختبارات مكثفة.

وانتقد جارسيتي، وهو ديمقراطي، تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الأزمة الصحية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأوضح أنه لن يحضر الطلاب إلى الفصول حتى تشهد لوس أنجلوس 14 يوما متعاقبا على الأقل من حيث تراجع عدد حالات الإصابة.

وأشار إلى أن عمليات الإغلاق الجديدة وصدور أوامر بارتداء الكمامات من بين المقترحات التي يجري دراستها.


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