 مدير صندوق النقد الدولي: عودة الدول للعمل يُحقق بعض الإنعاش للنشاطات الاقتصادية - بوابة الشروق
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مدير صندوق النقد الدولي: عودة الدول للعمل يُحقق بعض الإنعاش للنشاطات الاقتصادية


نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:03 ص

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا جورجييفا، إن ثلاثة أرباع دول العالم بدأت في العودة للعمل بشكل تدريجي وحذر بعد تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا، وهذا يُحقق بعض الإنعاش للنشاطات الاقتصادية.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الأحد، أنه علينا الاعتراف بأن تعافي الاقتصاد سيكون جزئيا فقط خلال العام الحالي والقادم أيضا.
وبحسب جورجييفا، فان أعلي دول العالم التعايش مع فيروس كورونا لحين التوصل لاكتشاف طبي يوفر علاجا ولقاحا يمكننا.


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