الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ الإمارات على نجاح إطلاق مسبار الأمل للمريخ

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قيادة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل إلى المريخ اليوم الاثنين.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام أشاد بتفاني والتزام المهندسين والعلماء الإماراتيين الذين عملوا بلا كلل من أجل نجاح هذه المهمة التاريخية، قائلا: "إن مسبار الأمل يحمل رسالة حلم وتطلع لشباب العالم" ، معربا عن تمنياته للمهمة بالنجاح ، وهي أيضا أول مهمة فلكية في العالم العربي.



تجدر الإشارة إلى أن مسبار الأمل انطلق في رحلة تمتد لسبعة أشهر إلى المريخ ، ومن المتوقع أن يصل مدار المريخ بحلول فبراير2021 ، وسوف يبقى حول المريخ لسنة مريخية كاملة أي 687 يومًا.