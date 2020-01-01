 روسيا تأمل في تسوية عاجلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان - بوابة الشروق
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روسيا تأمل في تسوية عاجلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا
روسيا
أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:31 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:31 م
أعربت روسيا عن أملها في تحقيق تسوية عاجلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، لأن ذلك سيساعد على تخفيف التوتر بين أبناء هاتين الدولتين المقيمين في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "كما تعلمون يعيش في موسكو وكذلك في روسيا بشكل عام، الكثير من الأذربيجانيين والأرمن، الذين يحملون الجنسية الروسية، وهناك كذلك عمال مهاجرون من هاتين الدولتين يقيمون في بلادنا، ومن الواضح، أن التصعيد على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، يؤثر على الوضع النفسي لهؤلاء المواطنين وكذلك على العلاقات فيما بينهم".

وشدد بيسكوف، على أن موسكو، دعت الجانبين إلى ضبط النفس، والعودة الفورية لوقف إطلاق النار، ووضع حد لأي مظاهر للعنف.

وقُتل 15 جنديا من أذربيجان وأرمينيا ومدني أذربيجاني واحد، في اشتباكات بين البلدين اللذين خاضا حربا في التسعينات حول منطقة ناجورنو قرة-باغ الجبلية.

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