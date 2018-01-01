تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، وحدة الرصف التابعة للمحافظة، لمتابعة سير العمل بالوحدة، والوقوف على إمكانيات الوحدة من معدات وآلات خاصة بالرصف وكذلك متابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، ضمن جولات على عدد من المشاريع التابعة للمحافظة، رافقه خلالها، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجي محمد بدوي مدير مديرية الطرق بالمنيا.

وجه المحافظ خلال الجولة، التفتيش المالي والإداري برصد وحصر الإمكانات المتاحة داخل الوحدة من معدات وعمالة، بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة بالمشروع ومراجعتها بما هو مدون في الكشوف والدفاتر؛ وذلك لتعظيم الاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة واستغلال الموارد الذاتية بالمشروع بشكل أفضل.

كما تفقد المحافظ، مخزن الكاوتش وقطع الغيار وشاهد المعدات والسيارات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات وصيانتها أولًا بأول واستخدامها واستغلالها في عمليات الرصف لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

شدد المحافظ، على العاملين في الوحدة، على ضرورة تطوير الوحدة والاجتهاد في العمل حتى تحقق وحدة الرصف المطلوب منها على أكمل وجه ، مشيرًًا إلى أن المحافظة سوف تقدم كل الدعم والمساندة لنجاح الوحدة.

وأوضح المحافظ، أن وحدة الرصف وصيانة الطرق بالمحافظة تعتبر وحدة ذات طابع خاص لتنفيذ وإنجاز أعمال رصف وصيانة الطرق ،مما يستلزم توفير كافة المعدات والكفاءات لها والتي تمكنها من إنجاز أعمالها وتنفيذ أعمال الرصف بأعلى كفاءة ممكنة خاصة لتحقيق إيرادات تصب في حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والتي تستخدم إيراداته في استكمال خطة المحافظة ومواجهة المتطلبات والاحتياجات العاجلة.