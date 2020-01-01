إعلان تسعيرة الدروس الخصوصية لطلاب الإعدادية والثانوية في بلبيس بالشرقية

عقد اللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، اجتماعا مع عدد من المدرسين للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وعددهم 12 مُعلمًا، وذلك داخل ديوان عام المركز، لبحث طريقة آمنة لعودتهم لممارسة نشاطهم في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

وقال بيان صادر عن ديوان مركز ومدينة بلبيس، إن الاجتماع جاء تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة بحث طريق شرعي وآمن لاستئناف المدرسين لأنشطتهم.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الآتي:

1. حصول المُعلم على ترخيص لمزاولة النشاط العلمي.

2. اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد، من حيث تباعد الأماكن عن بعضها بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، وارتداء الكمامات الواقية للطلبة والمُعلمين، وفي حال وجود تكييف هواء بالمكان لا بُد من الالتزام بنظافة الفلاتر، وحال عدم وجود تكييف هواء بالمكان لا بُد من وجود فتحات تهوية جيدة بالمكان.

3. استيعاب نسبة لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان، والتى لا بُد لكل مُعلم أن يحددها في لوحة كبيرة على باب المكان.

4. توقيع المُعلم على إقرار رسمي مُلزم له بهذه الاشتراطات ومُحدد به العدد المسموح به في المكان.

5. التزم المُعلمين بتوحيد الأسعار لتكون في متناول الجميع، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 70 جنيها إلى 150 جنيهًا للطالب الواحد.