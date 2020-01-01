المستشار السابق لحملة ترامب الانتخابية: اللوبيات التركية القطرية الإخوانية يلقون بسهامهم على التحالف العربي كله

قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، إن القوات التركية والمليشيات السورية بليبيا مدركون أن أي اختراق أو توغل آخر في ليبيا سيخرق خطوط حمراء تجعلهم في مواجهة مع الجيش المصري وقوى عظمى كفرنسا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن «اللوبيات التركية القطرية الإخوانية تعمل على تثبيت شرعية حكومة الوفاق ويضربون صورة الجيش الليبي ويوزعون سهامهم على التحالف العربي كله»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي تجاه القضية الليبية ليس حاضرًا وحاسمًا، بسبب الانتخابات وأمور أخرى، متابعًا: «ولكنه سيكون هناك موقف أمريكي في نهاية المطاف».

وأضاف أنه وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وغيرهم يرون أن فرنسا لها مصلحة مباشرة في البحر المتوسط وصلتها إلى حدوث ضغط مع تركيا، مشيرًا إلى إرسال تركيا لعشرة آلاف تكفيري سوري لليبيا.

وأوضح أن الرأي العام الأمريكي يتأثر بالأزمة الليبية وإرسال المتطرفين إليها، قائلًا إن هؤلاء المرتزقة يمثلون خطورة شديدة على الأمن القومي الامريكي.