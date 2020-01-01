 سجال على الإنترنت بين أمريكا والصين بشأن تحقيق أفضل مصالح لميانمار - بوابة الشروق
الإثنين 20 يوليه 2020 12:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

سجال على الإنترنت بين أمريكا والصين بشأن تحقيق أفضل مصالح لميانمار

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:18 ص

اتهم دبلوماسي أمريكي في مقال، رأي الصين بالتسبب في تآكل سيادة ميانمار، ما أدى إلى سجال على الانترنت بين القوتين العملاقتين بشأن من كان يفكر في تحقيق أفضل مصالح لتلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن "جورج إن سيبلي"، نائب رئيس البعثة الأمريكية في ميانمار، كتب يوم السبت أن الصين تستغل الصناعات السلعية والقوة العاملة لجارتها الأصغر.

وردت السفارة الصينية هناك في بيان مطول تزيد سطوره بمقدار المثل عما كتبه الدبلوماسى، قائلة إن الجهود الأمريكية لتشويه العلاقة بينها وميانمار محكوم عليها بالفشل.

وينخرط دبلوماسيون يمثلون أكبر اقتصادين في العالم في مزيد من الخلافات العامة، حيث يتبادلون انتقادات لاذعة بشأن قضايا كحقوق الإنسان والاقتصاد وسياسات الأمن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك