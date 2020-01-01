هل يصمد روتين العناية بالبشرة الخاص بمارلين مونرو حتى الآن؟

على الرغم من أن معايير الجمال تتغير باستمرار، إلا أن مارلين مونرو لا تزال نموذجا للجمال، فقد مرت عقود منذ وفاتها، لكن الرغبة في إظهار سحرها وإبرازها كأيقونة للجمال لم تضعف أبدًا.

وعندما يتعلق الأمر بجمال المرأة فلا بد من الحديث عن مونرو، ورغم جمالها الفائق إلا أنها لم تكن تُسرف في مستحضرات التجميل الكيميائية، فقد كانت تفضل استخدام بودرة الأطفال، وكثيرا ما تحدثت عن ازدرائها للاستحمام المفرط والتعرض لأشعة الشمس، حتى لا يسبب لها تلف الجلد، وقفا لما ذكره موقع "دابليو ماجازين".

وبالرغم من أن العالم اليوم مبهور بعمليات الليزر والتقشير وغيرها الكثير، إلا أن العديد من خبراء التجميل لا يزالون يتبنون الطرق القديمة؛ ولذلك قدمت الدكتورة باربارا ستورم، كبيرة خبراء البشرة المشاهير روتينا للاعتناء بالبشرة ومعالجتها وفقا لنظام مارلين مونرو وتحقيق أفضل استفادة منه.

واستعانة بنظام العناية بالبشرة لمونرو؛ تنصح ستورم باستخدام الماء الفاتر لغسل الوجه، فيمكن أن يساعد على رغوة المنظف بشكل كاف، ويعمل على موازنة دهون سطح الجلد، كما أنه الأفضل لإزالة أي أوساخ أو زيوت زائدة على وجهك.

وتشير إلى أهمية الابتعاد عن المواد الكيميائية قدر الإمكان لما تشكله من تلف وجفاف للبشرة، مردفة أنها كانت تحرص على تنظيف بشرتها وترطيبها في أثناء الليل باستخدام زيوت ومكونات طبيعية.

وأوضحت أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن استخدام الزيوت يعتمد على نوع جلدك وطبيعة بشرتك؛ حتى لا تتسبب في انسداد المسام وظهور البثور أو جفاف الجلد، ولذلك فمن الأفضل الاعتماد على مكونات الترطيب الطبيعية كالصبار أو زيت الزيتون.

كما أكدت أن طبيب مونرو، منعها من تناول أي نوع من المكسرات أو الشوكولاتة أو الزيتون، وكان لهذا النظام الغذائي تأثير كبير على صحة البشرة وجودتها.

ومثل العديد من النساء اعتادت أن تغمر وجهها في الفازلين قبل وضع الماكياج للحصول على توهج مضيء لبشرتها، وكثيرًا ما قالت إنها استخدمته على جسدها من رأسها إلى أخمص القدمين قبل أخذ حمام ساخن؛ للحصول على بشرة ناعمة.

ولكن تقول ستورم، إن الفازلين عبارة عن مزيج من البترول والشمع؛ ومن ثَم فهو ليس مرطبًا، بل يسبب انسدادا لمسام ويغلق حاجز الجلد، كما يمكن أن يساهم في ظهور حب الشباب.

وتابعت أن البديل الصحي هو حمام الحليب الكامل، مع إضافة القليل من زيت الزيتون؛ إذ أن الحليب مليئ بالفيتامينات والمعادن المغذية مثل فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة والالتهابات والبكتيريا وحب الشباب.

كما أن حمام الحليب يعد حلا مثاليا لتهدئة البشرة ونضارتها؛ حيث يحتوي الحليب كامل الدسم على حمض اللاكتيك، الذي يعمل كمقشر عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة، فضلا عن أن الدهون والبروتينات الموجودة في الحليب تغذي البشرة وتمنحها نعومة وإشراقا، أما عن زيت الزيتون فإنه يرطب البشرة ويوفر فيتامين E.