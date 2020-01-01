الإفتاء: جيش مصر خير أجناد الأرض وفي رباط إلى يوم الدين يصون الوطن ولو كره الكارهون

أكدت دار الإفتاء المصرية أن النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتن.. فقال (صلى الله عليه وسلم) في حقهم "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا.. فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر ولم ذلك يا رسول الله؟ .. قال (صلى الله عليه وسلم) لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

وقالت دار الإفتاء - في مقطع فيديو "جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار وبثته اليوم على صفحة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - إن النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، قال: في نجاة جند مصر من الفتن.. قال (عليه السلام) ستكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال لخير الناس فيها الجند الغربي . قاصدا أبناء الجيش المصري.

وشددت دار الإفتاء المصرية اليوم - في هاشتاج "#كلنا_الجيش خير أجناد الأرض ولو كره الكارهون" نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - على أن جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة، حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء.

وأوضحت دار الإفتاء أن أبطال الجيش والشرطة المصرية يرابطون في سبيل الله يقدمون أرواحهم وأجسادهم ثمنا لنأمن في بيوتنا وحياتنا لتستمر الحياة فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.

ووجهت الإفتاء نداء إلى المرابطين من القادة والجنود المصريين في الجيش والشرطة قائلة: "أيها القائد والجندي المرابط حفظك الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنا قويا آمنا".