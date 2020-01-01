قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن التدخل التركي في المنطقة العربية ليس استعمارًا، منوهًا أن عدم إطلاق مسمى استعمار ليس مجاملة لتركيا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ابن مصر»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن «الاستعمار له مواصفات محددة لا تنطبق على التواجد التركي بالمنطقة العربية»، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية تطلق على التواجد التركي مسمى التدخلات.

وأشار إلى أن «الدول العربية أدركت أن التدخلات التركية أمر سلبي بشكل كبير»، موضحًا أن الدول العربية اعتمدت قرارًا في شهر مارس الماضي بإدانة ورفض التدخلات التركية في الشؤون العربية أسوة بتدخلات إيران.

وتابع أمين عام مساعد الدول العربية: «هناك ضيق عربي شديد بهذا السلوك التركي الذي لم يعد يحترم حسن الحوار، ولم يعد يطبق سياستها»، قائلًا إن «تركيا تطبق سياسة القوة والنار وما ليس لي فهو لي بالقوة».

