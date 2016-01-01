ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات الأمريكية

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات، اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، في الوقت الذي مازال الدولار متراجعا أمام العملات الرئيسية مع استمرار حالة الغموض بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 40ر7 دولار أي بنسبة 4ر0 في المئة إلى 40ر1817 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل. في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 428ر0 دولار أي بنسبة 2ر2 في المئة إلى 192ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2016.

وارتفع سعر النحاس بمقدار 0110ر0 دولار أي بنسبة 4ر0 في المئة إلى 9155ر2 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.