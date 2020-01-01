 قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون لتناول العشاء في أخر مسعى للتوصل لاتفاق بشأن حزمة التعافي - بوابة الشروق
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قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون لتناول العشاء في أخر مسعى للتوصل لاتفاق بشأن حزمة التعافي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 2:31 ص

أعلن المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس عبر تويتر أن زعماء الاتحاد الأوروبي اجتمعوا مساء الأحد لتناول العشاء في الوقت الذي يواصلون فيه جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي بمليارات اليورو.

وبعد أكثر من 50 ساعة من بدء المحادثات صباح يوم الجمعة، لا توجد بادرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكرت مصادر دبلوماسية، إن القادة قد يواصلون محادثاتهم في وقت متأخر من الليل، ولا يزال من الصعب التنبؤ بنتيجة المحادثات.

وأمضى القادة فترة ما بعد الظهر في مجموعات صغيرة ومحادثات ثنائية قبل العودة لتناول الوجبة المسائية.

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