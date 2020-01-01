مقتل 8 جنود أفغان في هجوم انتحاري لحركة طالبان

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن انتحاريا من حركة طالبان فجر شاحنة مفخخة بالقرب من قافلة للقوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة 9 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشاحنة انفجرت في إقليم ميدن وردك بوسط البلاد.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم، وذكر أنه تم استهداف القافلة لدى عودتها من عملية عسكرية في إقليم غزني.

كما هاجم المسلحون أيضا نقاط تفتيش أمنية الليلة الماضية في إقليم قندوز بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الأمن الأفغان على الأقل وإصابة خمسة آخرين، حسبما صرح مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولقي المئات من عناصر الأمن الأفغانية حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار هجمات طالبان على القوات الأفغانية.