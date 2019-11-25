الناشط جوشوا وونج يخوض الانتخابات المقبلة في هونج كونج

أعلن الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونج اليوم الإثنين أنه سوف يترشح في انتخابات المجلس التشريعي في هونج كونج (ليجكو) المقررة في سبتمبر المقبل.

وأعلن الناشط 23 عاما هذا عبر تويتر، قائلا إنه حصل على 31398 صوتا في الانتخابات التمهيدية التي جرت في الآونة الأخيرة لاختيار مرشحي المعسكر المؤيد للديمقراطية .

وقال وونج: "حان الوقت لكي بحصل المعسكر المؤيد للديمقراطية على الأغلبية ولا يتعرض للتهديد بسبب تأثيره المرعب".

وكان وونج عضوا في المجموعة السياسية ديموسيستو، التي تم حلها بعد أن فرضت بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونج كونج 30 يونيو.

وقال وونج، الذي لا يزال متحديا لقانون الأمن القومي وما يراه فيه من فرض لعصر جديد من المخاطر: "أصواتنا هي أصواتنا خلال حملة بكين الصارمة".

وأضاف أن قانون الأمن القومي الجديد يطرح تحديات جديدة، بما في ذلك التهديد بعدم الأهلية، أو التسليم لقضاء عقوبة السجن في البر الرئيسي.

وقال: "من بين مئات التبريرات لعدم أهلة ترشيحي، فإن اسمي جوشوا وونج هو - وسوف يظل - السبب الوحيد".

وشهدت الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي المعسكر المؤيد للديمقراطية إقبالا قياسيا بلغ 610 آلاف ناخب على التصويت في 250 مركز اقتراع في 18 مقاطعة في هونج كونج يومي 11 و12 يوليو.

ويهدف المعسكر الديمقراطي للحصول على أغلبية أكثر من 35 مقعدا (أكثر من النصف) في انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر، وهي خطوة ستمنحه المزيد من السلطة للاعتراض على التشريعات المؤيدة للمؤسسة.