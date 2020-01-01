تقرير: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق.