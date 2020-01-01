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ترامب: سنعاود عقد المؤتمرات الصحفية المسائية حول فيروس كورونا

ترامب
ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 8:11 م
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيستأنف المؤتمرات الصحفية المنتظمة حول جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي بشكل متكرر تراجع شعبيته بين الناخبين.

وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي : "سوف أشارك وسنبدأ في تنظيم مؤتمرات صحفية... ربما غدا". واستطرد يقول "إنها طريقة رائعة لتقديم المعلومات للجمهور" ، مضيفا إنه يريد التركيز على إحاطتهم بالتقدم المحرز في مجال اللقاحات والعلاجات.

وعلى مدار أسابيع، ومع تفشي الجائحة في أرجاء البلاد، عقد ترامب مؤتمرات صحفية شبه يومية.

واستمرت إحاطاته الإعلامية في بعض الأحيان لساعات. وفي كثير من الأحيان تحولت إلى تراشق لفظي بينه وبين وسائل الإعلام.

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