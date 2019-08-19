قال المطرب حجازي متقال، إنه يوافق على تقديم دويتو غنائي مع أحد مغنيّ المهرجانات، لكنه ربط الأمر بهوية المغني الذي يشارك معه، وأيضًا طريقة تقديم الأغنية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" على شاشة "dmc"، صباح الثلاثاء، أن لا يوجد مغني مهرجانات مُفضَّل بالنسبة له، معقبا: "كل يوم بيعملوا أغاني جديدة.. ممكن حد مش بنسمع عنه حاجة في ساحة المهرجانات، وفجأة يطلع بأغنية تعلم مع الناس".

وفيما أشار متقال إلى أن مغنيي المهرجانات يقدمون أفكارًا جيدة وأخرى سيئة، فقد رأى أنه إذا عاد المغنيان أوكا وأورتيجا للغناء سويًّا سيكونان قادران على تقديم أعمال غنائية جيدة أسوة بما قدماه قبل انفصالهما.

وتابع: "أوكا وأورتيجا من أوائل الناس اللي قدموا مهرجانات.. ولو رجعوا قدموا نفس الشكل هتكون النتيجة جيدة جدًا".

يُذكر أن حجازي متقال كان قد عبّر - في مايو الماضي - عن رفضه بشكل قاطع تقديم أغاني مهرجانات، واعتبرتها ليس لونه، رغم تأكيده في الوقت نفسه، أن أغاني المهرجانات أصبحت "موضة"، وأنها تحظى بتفضيل شريحة من الجمهور رغم الانتقادات التي توجه إليها.