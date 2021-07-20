سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دافع النيجيري دانييل أكبي حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عن نفسه بعد الخسارة 3-0 أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبعد شوط أول سلبي، أنهى الأهلي صمود دفاع تشيفز مع بداية الشوط الثاني بثلاثية جاءت عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي قفشة وعمرو السولية، بعدما لعب الفريق الجنوب أفريقي بنقص عددي قبل نهاية الشوط الأول لطرد لاعبه هابي مانشاني.

وقال أكبي لصحيفة "ذا جارديان" النيجيرية: "قدمت واحدة من أفضل المباريات في مسيرتي ولا أهتم بما يقال عني".

وتابع: "من ينتقدي ربما ينظر إلى النتيجة وليس إلى سير المباراة، ربما لم يشاهد هؤلاء المنتقدون اللقاء من الأساس".

وأضاف الحارس: "أعرف أن بعض الانتقادات هدفها خدمة مصالح آخرين لحسابات تخص المنتخب الوطني، لكنني راضٍ عما قدمته وأرى أنني لعبت بشكل جيد".

وواصل أكبي: "لا يزال لدي طموح الفوز بدوري أبطال أفريقيا وسأسعى لذلك من جديد".

يذكر أن أكبي خسر نهائي الأبطال للمرة الثانية، بعدما كان ضمن قائمة فريقه السابق إنيمبا بنهائي 2009 الذي فاز فيه مازيمبي الكونغولي.