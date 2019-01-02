تعتزم سنغافورة تشديد القيود المفروضة على تناول الطعام في المطاعم والتجمعات الاجتماعية مرة أخرى ووقف التمارين في الأماكن المغلقة اعتبارًا من بعد غد الخميس، وسط ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا إلى مستويات قياسية بسبب سلالات كورونا شديدة العدوى التي تنتشر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.



وقالت السلطات السنغافورية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق تقديم طلبات الطعام وتقليص التجمعات الجماعية إلى شخصين من خمسة أشخاص حتى 18 أغسطس، على أن يجري إعادة مراجعة الإجراءات بعد أسبوعين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وستعلن سنغافورة أيضًا عن حزمة دعم اقتصادي بسبب الفيروسات خلال الأيام المقبلة، والتي قال وزير المالية لورانس وونج إنها ستعتمد على المساعدات السابقة مرجعا للمساعدات المقبلة.وكانت الحزمة السابقة قد كلفت البلاد 1.2 مليار دولار سنغافوري (878 مليون دولار أمريكي)، تم تمويلها من خلال إعادة تخصيص الأموال.



وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 182 حالة جديدة محولة محليًا، منها 135 حالة مرتبطة بميناء مصايد الأسماك و12 حالة مرتبطة بصالات كاريوكي.