حزب الله يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر العراقية

أدان "حزب الله" اللبناني، في بيان مساء الإثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر العراقية وخلّف عشرات القتلى والجرحى، معتبراً أن الرد يكون بوحدة العراقيين.
وقال البيان: "يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الأبرياء في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحجالأعظم في جبل عرفة، وأوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين".
واعتبر الحزب أن "الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم".
ورأى الحزب "في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والإقليميون والتي لا تكن للشعب العراقي الأبي إلا السوء والضرر".
وأعلن حزب الله "تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق"، سائلاً الله "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، ولأعداء العراق الخزي والعار".
كانت عبوة ناسفة قد انفجرت في وقت سابق في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.