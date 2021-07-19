حزب الله يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر العراقية

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أدان "حزب الله" اللبناني، في بيان مساء الإثنين، التفجير الإرهابي ‏الذي استهدف مدينة الصدر العراقية وخلّف عشرات القتلى والجرحى، معتبراً أن الرد يكون بوحدة العراقيين.

وقال البيان: "يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الأبرياء ‏في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحج‏الأعظم‏ في جبل عرفة، وأوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين‎".

واعتبر الحزب أن "الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم ‏الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم".‎

ورأى الحزب "في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها ‏منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والإقليميون والتي لا تكن للشعب ‏العراقي الأبي إلا السوء والضرر".‎

وأعلن حزب الله "تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق"، سائلاً الله "الرحمة للشهداء ‏والشفاء للجرحى، ولأعداء العراق الخزي والعار‎".

كانت عبوة ناسفة قد انفجرت في وقت سابق في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.