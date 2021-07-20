ملك الأردن: نتطلع للبناء على جهودنا مع أمريكا نحو السلام والاستقرار والازدهار

أكد ملك الأدن عبدالله الثاني أن بلاده تتطلع للبناء على الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية نحو السلام والاستقرار والازدهار.

وأعرب ملك الأردن- في تغريدة له على "تويتر"، أذاعتها وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء- عن سعادته للقاء الرئيس الأمريكي جون بايدن، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس الأمريكي حول تعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين، موجها الشكر لبايدين على صداقته ودعمه للأردن.

وكان الملك عبدالله الثاني قد عقد مباحثات موسعة مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أمس الإثنين، أكد، خلالها، متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين، كما تناول اللقاء بحث توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.