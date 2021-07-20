هبطت عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الثلاثاء، دون 30 ألف دولار، لتتراجع بذلك عن نطاق التداول الذي ظل صامداً على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، وسط توقعات بأن تتراجع أكثر من ذلك.



وبحسب منصة "كوين ماركيت كاب" تراجعت بيتكوين بنسبة 3.48% لتسجل 29494 دولاراً، وسجلت عملة إيثيريوم هبوطاً بنسبة 3.93% إلى 1739 دولاراً، وكذلك هبطت عملة "إكس بي آر" بنسبة 6.26% إلى 0.522 دولار.



وذكرت منصة "كوين ديسك" أن العملة الرقمية الأشهر ظلت في النطاق السعري الذي يتراوح بين 30 ألف دولار 40 ألفاً دولار منذ منتصف مايو الماضي، وهبط دون 30 ألفاً لفترة وجيزة في 22 يونيو الماضي، إذ تم تداولها عند 29700 بعد أن أمر بنك الشعب الصيني المؤسسات المالية الرئيسية في البلاد بالتوقف عن تسهيل معاملات التشفير.



ونقلت المنصة عن باتريك هوسر، مدير التداول في "كريبتو فاينانس إيه جي"، قوله: "أتوقع انخفاضاً قوياً إلى 22 ألف دولار".



وبحسب إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "أوندا": تشهد "وول ستريت" توترات جراء انتشار فيروس كورونا دفع إلى موجة بيعية ذات نطاق واسع لكل الأصول ذات الأداء الأفضل، وعلى رأسها "بيتكوين".



وأضاف مويا أن "بيتكوين" قد تكون عرضة لانهيار مفاجئ نحو مستوى 20 ألف دولار، والذي "يجب أن يجتذب الكثير من المشترين المؤسسيين الذين ينتظرون اقتناص الفرص"، على حد قوله.



وتابع: "إذا اشتدت عمليات البيع في سوق الأسهم، فإن بيتكوين وإيثريوم سيواصلان انخفاضهما".

من جانبه، قال تشارلز موريس، مؤسس "بايت تري أسيت مانجمنت" إن أفق بيتكوين كان جيداً في أبريل، ولم يكن من الصعب دعم سعرها فوق 50 ألف دولار، لكن الأن قد تصل الأسعار إلى 15 ألف دولار بعد التوقعات الجيدة السابقة.



وبلغ سعر بيتكوين ذروته أقل بقليل من 65 ألف دولار في منتصف أبريل.