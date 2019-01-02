رئيس هيئة الأركان السوداني: أرض الفشقة لن تُدنس ثانية

أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن أرض الفشقة (شرق السودان) لن تُدنس ثانية، وأن مواطنيها سيعيشون فيها بأمن، مشددا على أن القوات المسلحة السودانية ستظل في المنطقة حتى تستعيد أمنها.



وزار الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، منطقة الفشقة على الحدود الشرقية اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من كبار قيادات القوات المسلحة السودانية.



وقال رئيس هيئة الأركان السوداني، في كلمة للقوات في المنطقة، إن القوات المسلحة تجدد الشكر لإنسان الفشقة لوقفته الصلبة خلف القوات المسلحة في بداية عمليات إعادة الانتشار.



وأضاف أن الفشقة، وبعد ربع قرن من الزمان، تصلي العيد بفرحتين، فرحة العيد وفرحة استردادها، موضحا أن التنمية قد انتظمت في الفشقة، وفتحت الطرق وتم إنشاء الجسور والكباري وحفرت الآبار واستعد الجميع للزراعة في خريف مبشر.



وطمأن رئيس هيئة الأركان المواطنين بأن مشروعات التنمية بالشريط الحدودي تحمل درجة الأولوية علي مستوى الحكومة الاتحادية في أعلى مستوياتها، وهي المجلس السيادي، ومع ذلك فإن القوات المسلحة لن تنتظر وستقدم كل ما بوسعها من أجل تنمية المنطقة.