بلجيكا: مراسم حداد على أرواح 31 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات

أقامت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، مراسم حداد على أرواح 31 شخصا فقدوا حياتهم بسبب الفيضانات والأحوال الجوية السيئة في البلاد الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى المتضررين من الكارثة.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي، الكسندر دي كرو، والملك فيليب، والملكة ماتيلدا، في مقدمة المشاركين في مراسم الحداد التي أجريت في بلدة فيرفييتوا، التي تضررت بشدة في منطقة فالونيا، حيث دمرت الفيضانات الكثير من المنازل.

وقال دي كرو في خطاب نشرته وسائل الإعلام إن الحكومة لن تتخلى عن الأسر، والمجتمعات المتضررة، مضيفا: "يمكنكم أن تعتمدوا علينا لمساعدتكم، ولن ننساكم."

وبعد أيام من توقف هطول أقوى أمطار تشهدها بلجيكا، قالت شركة اس اي سي بي القائمة على تشغيل السكك الحديدية إن خدمة القطارات لا تزال معطلة في عدة أقاليم بمنطقة فالونيا.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية أن الصليب الأحمر البلجيكي حصل على تبرعات بقيمة نحو 4 ملايين يورو (7ر4 مليون دولار) حتى الآن لمساعدة المتضررين من الكارثة.

وتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 31 شخصا حتى الآن، ولا يزال 70 في عداد المفقودين.