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إقالة وزير الصحة التونسي

فوزي مهدي
فوزي مهدي
تونس - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 7:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 7:42 م

أصدر رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، قرارًا مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي.

كما قرر مشيشي، في بيان أصدرته الحكومة التونسية، بتكليف محمد الطرابلسي للقيام بمهام وزير الصحة.

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