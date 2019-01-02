إقالة وزير الصحة التونسي

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أصدر رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، قرارًا مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي.كما قرر مشيشي، في بيان أصدرته الحكومة التونسية، بتكليف محمد الطرابلسي للقيام بمهام وزير الصحة.