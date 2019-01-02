إقالة وزير الصحة التونسي

أصدر رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، قرارًا مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي.



كما قرر مشيشي، في بيان أصدرته الحكومة التونسية، بتكليف محمد الطرابلسي للقيام بمهام وزير الصحة.