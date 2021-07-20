 البر الرئيسي الصيني يسجل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:51 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل جميع الحالات الجديدة في مقاطعة يونان بجنوب غرب البلاد.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل حالة وافدة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 92342 حالة، بينهم 608 حالات يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 87098، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض، منها 17 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

 


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