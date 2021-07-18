الأمن الفرنسي يعثر على رجل مطلوب ميتا في الريفييرا بعد مطاردة

عثرت قوات الأمن الفرنسية على رجل مطلوب أمنيا ميتا في منطقة العطلات بساحل الريفييرا الفرنسي بعد يومين من المطاردة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء.



وكان الرجل مشتبها بتورطه في جريمة قتل إمرأة تبلغ من العمر 32 عاما بالقرب من منتجع سانت تروبيز على ساحل البحر المتوسط.



وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر تويتر، أنه تم تعليق عملية البحث في مقاطعة ألبيس ماريتميس.



وكانت قوات الدرك الفرنسي تبحث عن المسلح البالغ من العمر 33 عامًا في المناطق الجبلية النائية في نيس باستخدام الكلاب، والمروحيات والوحدات الخاصة.



ويعتقد أن الرجل كان على معرفة بالمرأة قبل الجريمة.



وظلت خلفيات الجريمة، بما في ذلك تأكيد وفاة المشتبه به، غير واضحة في البداية.



ويشار إلى أن قوات الدرك هي جزء من القوات المسلحة الفرنسية، لكنها تؤدي أيضًا دور الشرطة.